Galatasaray'da antrenman iptal edildi
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşak. Sarı kırmızılılarda bugün yapılması gereken antrenman gerçekleşmedi. Futbolcular evlerine geri gönderildi.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Florya'da, teknik heyet ve oyuncular yapılması planlanan antrenmanını gerçekleştirmedi. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bugün yapılması gereken antrenmanı iptal etti ve Sarı kırmızılı futbolcular evlerine geri döndü.
- 19.03.2020
- Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor
- Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...
- Yeni sezon bombaları patladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Galatasaray'a...
- Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi
- Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da antrenman iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.