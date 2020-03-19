Galatasaray'da antrenman iptal edildi

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Florya'da, teknik heyet ve oyuncular yapılması planlanan antrenmanını gerçekleştirmedi. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bugün yapılması gereken antrenmanı iptal etti ve Sarı kırmızılı futbolcular evlerine geri döndü.