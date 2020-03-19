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19 Mart 2020, Perşembe
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'da antrenman iptal edildi

Galatasaray'da antrenman iptal edildi

'in 27. haftasında , deplasmanda ile karşılaşak. Sarı kırmızılılarda bugün yapılması gereken antrenman gerçekleşmedi. Futbolcular evlerine geri gönderildi.

'in 27. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Florya'da, teknik heyet ve oyuncular yapılması planlanan antrenmanını gerçekleştirmedi. Galatasaray'da teknik direktör , bugün yapılması gereken antrenmanı iptal etti ve Sarı kırmızılı futbolcular evlerine geri döndü.

  1. 19.03.2020
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