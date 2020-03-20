Koronavirüs Barcelona'yı da vurdu! Maaşlarda indirim istenecek

Koronavirüs birçok ligin askıya alınmasına, EURO 2020'nin ise 2021'e ertelenmesine neden olmuştu. Ekonomik açıdan bir çok kulübü zora sokan salgın bu kez Barcelona'yı vurdu. Barcelona'nın maaş konusunda sıkıntılar çektiği bildirildi.

AS Gazetesi'nde yer alan haberde Barça'nın yönetim kurulu futbolculardan bazı fedakarlıklar yapmasını isteyecek.

MAAŞ İNDİRİMİ İSTENECEK

Özellikle Messi, Pique ve Luis Suarez gibi hem tecrübeli hem de yüksek maaşı olan futbolculardan maaşlarında düşüşe gitmeleri teklif edilecek.

Şu anda zararının 160 milyon euroyu aşması beklenen Katalan devinin 2 aylık bu sıkıntılı süreci atlatmaya çalıştığı dile getirildi.

Bununla beraber şu anda karantina nedeniyle sportif faaliyetlerini durduran Barça, basketbol takımından da maaşlarda fedakarlık bekleyecek.