Koronavirüs Barcelona'yı da vurdu! Maaşlarda indirim istenecek - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
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Koronavirüs 'yı da vurdu! Maaşlarda indirim istenecek

Koronavirüs Barcelona'yı da vurdu! Maaşlarda indirim istenecek

Avrupa'da liglerin ertelenmesine neden olan koronavirüs 'yı da zora soktu. Katalan devi başta , ve Pique'den maaşlarında bazı ekonomik fedakarlıklar yapmasını isteyecek.

Koronavirüs birçok ligin askıya alınmasına, EURO 2020'nin ise 2021'e ertelenmesine neden olmuştu. Ekonomik açıdan bir çok kulübü zora sokan salgın bu kez 'yı vurdu. Barcelona'nın maaş konusunda sıkıntılar çektiği bildirildi.

AS Gazetesi'nde yer alan haberde Barça'nın yönetim kurulu futbolculardan bazı fedakarlıklar yapmasını isteyecek.

MAAŞ İNDİRİMİ İSTENECEK

Özellikle Messi, Pique ve gibi hem tecrübeli hem de yüksek maaşı olan futbolculardan maaşlarında düşüşe gitmeleri teklif edilecek.

Şu anda zararının 160 milyon euroyu aşması beklenen Katalan devinin 2 aylık bu sıkıntılı süreci atlatmaya çalıştığı dile getirildi.

Bununla beraber şu anda karantina nedeniyle sportif faaliyetlerini durduran Barça, basketbol takımından da maaşlarda fedakarlık bekleyecek.

  1. 20.03.2020
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