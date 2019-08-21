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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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'dan için 160 milyon euro!

Barcelona'dan Neymar için 160 milyon euro!

'nın aşkı bitmiyor. İspanyol basını, Katalan devinin Brezilyalı fenomen için ’ye 2020’de ödemek şartıyla, tam 160 milyon euro vermeye hazır olduğunu öne sürdü.

Diario Sport'taki habere göre; Katalan devi yaptığı toplantı sonrasında Brezilyalı eski yıldızı için Paris Saint- Germain'e 2020'de ödemek şartıyla 160 milyon euro vermeye hazır olduğu belirtildi.

ANCAK KİRALIK OLUR
Haberde Barça'nın, 'ı satın alamayacağı ancak kiralık olarak kadrosuna katabileceğinin altı çizildi. Çünkü , Griezmann, De Jong, Neto ve Junior gibi oyuncuları etti ve bu transferlere 250 milyon euro'dan fazla yatırım yaptı.

Sakatlığını yeni yeni atlatan 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 'yle sezonun ilk 2 maçında da oynayamadı.

  1. 21.8.2019
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