Barcelona'dan Neymar için 160 milyon euro!

Diario Sport'taki habere göre; Katalan devi yaptığı toplantı sonrasında Brezilyalı eski yıldızı için Paris Saint- Germain'e 2020'de ödemek şartıyla 160 milyon euro vermeye hazır olduğu belirtildi.



ANCAK KİRALIK OLUR

Haberde Barça'nın, Neymar'ı satın alamayacağı ancak kiralık olarak kadrosuna katabileceğinin altı çizildi. Çünkü Barcelona, Griezmann, De Jong, Neto ve Junior gibi oyuncuları transfer etti ve bu transferlere 250 milyon euro'dan fazla yatırım yaptı.



Sakatlığını yeni yeni atlatan 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız, PSG'yle sezonun ilk 2 maçında da oynayamadı.