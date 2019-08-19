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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Coutinho'nun Bayern'e maliyeti açıklandı

Coutinho'nun Bayern'e maliyeti açıklandı

'dan 'e kiralık olarak gönderilen 'nun maliyeti belli oldu. Alman ekibi açıklanan rakamlara göre Katalan devine 8.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nın Alman devi 'e kiralık olarak gönderdiği transferinin maliyeti açıklandı.

Katalan ekibinden yapılan açıklamaya göre Bayern Münih, 1 sezonluk kiralama bedeli olarak 8.5 milyon Euro ödeyecek. Öte yandan Brezilyalı yıldızın satın alma opsiyonunun 120 milyon Euro olduğu bildirildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu 2018'in ocak ayında 'dan 145 milyon Euro'ya Barcelona'ya olmuştu. Katalan ekibi istediği verimi alamadığı Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak gönderme kararı almıştı. Coutinho, Barcelona formasıyla çıktığı 76 maçta 21 gol atarken 11 de asist yaptı.

  1. 19.08.2019
  2. Güncelleme: 19.08.2019 12:16
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