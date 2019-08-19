Coutinho'nun Bayern'e maliyeti açıklandı
Barcelona'dan Bayern Münih'e kiralık olarak gönderilen Philippe Coutinho'nun maliyeti belli oldu. Alman ekibi açıklanan rakamlara göre Katalan devine 8.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Barcelona'nın Alman devi Bayern Münih'e kiralık olarak gönderdiği Philippe Coutinho transferinin maliyeti açıklandı.
Katalan ekibinden yapılan açıklamaya göre Bayern Münih, 1 sezonluk kiralama bedeli olarak 8.5 milyon Euro ödeyecek. Öte yandan Brezilyalı yıldızın satın alma opsiyonunun 120 milyon Euro olduğu bildirildi.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu 2018'in ocak ayında Liverpool'dan 145 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olmuştu. Katalan ekibi istediği verimi alamadığı Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak gönderme kararı almıştı. Coutinho, Barcelona formasıyla çıktığı 76 maçta 21 gol atarken 11 de asist yaptı.
- 19.08.2019
- Güncelleme: 19.08.2019 12:16
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Coutinho'nun Bayern'e maliyeti açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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