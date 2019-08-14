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Vidal'den dikkat çeken beğeni! Türkiye'ye...
Barcelona forması giyen Şilili yıldız futbolcu Arturo Vidal, sosyal medyada gündem olan bir harekete imzasını attı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Türk taraftarın mesajını beğenmesi dikkat çekti.
14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:40
Güncelleme: 14.08.2019 11:47
İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Arturo Vidal, sosyal medyayı sallayan bir harekete imzasını attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle anılan yıldız futbolcu, yaptığı hamleyle transfer sinyalleri verdi.
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı son dönemlerde Beşiktaş ile anılıyordu.
Vidal, Instagram hesabı üzerinden bir taraftarın yazdığı "Come to Beşiktaş" yorumunu beğenerek dedikoduları alevlendirdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar bu hareketi oyuncudan olumlu bir sinyal olarak gördüler.