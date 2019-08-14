Vidal'den dikkat çeken beğeni! Türkiye'ye... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Vidal'den dikkat çeken beğeni! Türkiye'ye...

Barcelona forması giyen Şilili yıldız futbolcu Arturo Vidal, sosyal medyada gündem olan bir harekete imzasını attı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Türk taraftarın mesajını beğenmesi dikkat çekti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:40 Güncelleme: 14.08.2019 11:47
Vidal'den dikkat çeken beğeni! Türkiye'ye...

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Arturo Vidal, sosyal medyayı sallayan bir harekete imzasını attı.

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Vidal'den dikkat çeken beğeni! Türkiye'ye...

Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle anılan yıldız futbolcu, yaptığı hamleyle transfer sinyalleri verdi.

Vidal'den dikkat çeken beğeni! Türkiye'ye...

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı son dönemlerde Beşiktaş ile anılıyordu.

Vidal'den dikkat çeken beğeni! Türkiye'ye...

Vidal, Instagram hesabı üzerinden bir taraftarın yazdığı "Come to Beşiktaş" yorumunu beğenerek dedikoduları alevlendirdi.


Vidal'den dikkat çeken beğeni! Türkiye'ye...

Siyah-beyazlı taraftarlar bu hareketi oyuncudan olumlu bir sinyal olarak gördüler.

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