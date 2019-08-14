İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
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İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü!

Beşiktaş transferde hız kazandı. Son olarak Pedro Rebocho'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, santrfor bölgesi için atağa kalktı. Burak Yılmaz'ın sakatlığından sonra arayışlarına hız veren Kartal aradığı golcüyü buldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
14 Ağustos 2019 Çarşamba 07:46 Güncelleme: 14.08.2019 07:46
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

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İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü!

Siyah-beyazlılar önümümüzdeki sezonun transfer hedefleri kapsamında birçok yıldız ile temas halinde.

İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporlarına göre devam eden çalışmalarda Burak Yılmaz'ın sakatlığı moralleri bozmuştu.

İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü!

Buna göre ilk 3 haftayı kaçıracak olan Burak Yılmaz'ın yokluğunda bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Kartal, aradığı golcüyü buldu.

İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü!

Beşiktaş'ta forvet transferi çalışmalarında gündeme gelen Sassuolo'lu Khouma Babacar için şartlar zorlanıyor.

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