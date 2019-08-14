İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü!

Beşiktaş transferde hız kazandı. Son olarak Pedro Rebocho'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, santrfor bölgesi için atağa kalktı. Burak Yılmaz'ın sakatlığından sonra arayışlarına hız veren Kartal aradığı golcüyü buldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
14 Ağustos 2019 Çarşamba 07:46
Güncelleme: 14.08.2019 07:46
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlılar önümümüzdeki sezonun transfer hedefleri kapsamında birçok yıldız ile temas halinde.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporlarına göre devam eden çalışmalarda Burak Yılmaz'ın sakatlığı moralleri bozmuştu.
Buna göre ilk 3 haftayı kaçıracak olan Burak Yılmaz'ın yokluğunda bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Kartal, aradığı golcüyü buldu.
Beşiktaş'ta forvet transferi çalışmalarında gündeme gelen Sassuolo'lu Khouma Babacar için şartlar zorlanıyor.