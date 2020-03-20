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20 Mart 2020, Cuma
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'da ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Galatasaray'da Mariano ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

ekiplerinden 'da 'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı futbolcu geleceği konusunda önemli açıklamalarda bulundu ve ülkesine dönebileceğinin sinyallerini verdi.

2017 yılından beri 'da forma giyen sezon sonunda ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu, basınına açıklamalarda bulundu ve ülkesine geri dönebileceğini söyledi.

''FLAMENGO BENİMLE İLGİLENDİ''
Geçen yaz Flamengo'dan teklifi aldığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Rafinha transferi öncesinde Flamengo benimle ilgilendi. Flamengo'dan biri beni aradı ancak bana ilk seçeneklerinin Rafinha olduğunu söylediler. 'de mutluyum ancak Flamengo da, Flamengo'dur. Her iki taraf için de iyi olanın gerçekleşmesini istedim, oturduk ve konuştuk. Flamengo ile görüşmelerim oldu" ifadelerini kullandı.

"BREZİLYA'DA HER KULÜBE DÖNEBİLİRİM"
Eski kulübü Fluminense'ye öncelik vermediğini de belirten tecrübeli oyuncu, "Fluminense'ye büyük saygım ve sevgim var ancak Brezilya'ya geri dönmem halinde, önceliği onlara veririm diyemem, her kulübe gidebilirim" diye konuştu.

3 sezondur Galatasaray'da oynayan 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon 32 maçta görev aldı ve 5 assit yaptı.


  1. 20.03.2020
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