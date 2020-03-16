Aslan penaltı bekledi

Seyircisiz oynanan derbi maçında çok tartışılacak pozisyonlar yaşanmadı. Karşılaşmanın 7. dakikasında sarı-kırmızılılar korner kullandı. Donk meşin yuvarlağa kafa vururken, Beşiktaş kalecisi Karius boşa çıktı. Hollandalı stoper, Alman file bekçisiyle çarpışınca yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Abdülkadir Bitigen, VAR hakemleriyle temasa geçti. Pozisyon çarpışma olarak değerlendirilince 'devam' kararı çıktı.