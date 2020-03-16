Aslan penaltı bekledi
Ryan Donk ceza sahasında Karius ile çarpıştı. Sarı-kırmızılı futbolcular penaltı bekledi. VAR hakemi ‘devam’ kararı verdi
Seyircisiz oynanan derbi maçında çok tartışılacak pozisyonlar yaşanmadı. Karşılaşmanın 7. dakikasında sarı-kırmızılılar korner kullandı. Donk meşin yuvarlağa kafa vururken, Beşiktaş kalecisi Karius boşa çıktı. Hollandalı stoper, Alman file bekçisiyle çarpışınca yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Abdülkadir Bitigen, VAR hakemleriyle temasa geçti. Pozisyon çarpışma olarak değerlendirilince 'devam' kararı çıktı.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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