Radamel Falcao mutfağa girdi! İşte o görüntüler...
Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig'e ara verildi. Futbolcular vakitlerini evde geçirirken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bunlarda biri ise Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao oldu. Eşi Lorelei Taron'ın paylaştığı görüntülerde Falcao, mutfakta tabakları yıkadı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri!
- Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi açıklama: Mario Lemina...
- İspanyollar yazdı! Galatasaraylı yıldız Real Madrid'e
- Uğurcan Çakır hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray...
- Galatasaray'da şampiyonluk alametleri!
- Galatasaray'dan sezon sonu için transfer hamlesi! Bundesliga
- Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i
- Performansı olay oldu! "Sizin Emre Akbaba'nız yok"
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.