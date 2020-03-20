Cimbom'da sağ bek operasyonu! Şener gidiyor o isim geliyor... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Cimbom'da sağ bek operasyonu! Şener gidiyor o isim geliyor...

'da sağ bek operasyonu! Şener gidiyor o isim geliyor...

Cimbom'da sağ bek operasyonu! Şener gidiyor o isim geliyor...

’da, Fenerbahçe'den büyük umutlarla edilen ancak beklentileri karşılayamayan Şener Özbayraklı ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılılar, Şener'in yerine 'un milli oyuncusu 'yi kadrosuna katmak istiyor.

'da yeni sezonda transferde nokta vuruşu yapılacak. Sarı-Kırmızılılar bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan için çalışmalarına erken başladı. sağ bek pozisyonu için Şener Özbayrak'la yolları ayırmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

ŞENER'LE YOLLAR AYRILACAK
Takvim'in haberine göre; G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda pek düşünmediği ve kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Şener Özbayraklı ile yolların kesin olarak ayrılacağı öğrenildi.

NAZIM İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI
G.Saray Yönetimi'nin Şener'in yerine Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare ile şimdiden söz kestiği belirlendi.

İMZALAR SEZON SONU ATILACAK
Nazım'ın menajeriyle yapılan görüşmelerin de olumlu gittiği ve artık sezon sonunun beklendiği öne sürüldü.

  1. 20.03.2020
  2. Güncelleme: 20.03.2020 02:15
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cimbom'da sağ bek operasyonu! Şener gidiyor o isim geliyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN