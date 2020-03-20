Cimbom'da sağ bek operasyonu! Şener gidiyor o isim geliyor...
Cimbom’da, Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Şener Özbayraklı ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılılar, Şener'in yerine Antalyaspor'un milli oyuncusu Nazım Sangare'yi kadrosuna katmak istiyor.
Cimbom'da yeni sezonda transferde nokta vuruşu yapılacak. Sarı-Kırmızılılar bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan yeni sezon için çalışmalarına erken başladı. Yönetimin sağ bek pozisyonu için Şener Özbayrak'la yolları ayırmayı planladığı gelen bilgiler arasında.
ŞENER'LE YOLLAR AYRILACAK
Takvim'in haberine göre; G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda pek düşünmediği ve kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Şener Özbayraklı ile yolların kesin olarak ayrılacağı öğrenildi.
NAZIM İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI
G.Saray Yönetimi'nin Şener'in yerine Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare ile şimdiden söz kestiği belirlendi.
İMZALAR SEZON SONU ATILACAK
Nazım'ın menajeriyle yapılan görüşmelerin de olumlu gittiği ve artık sezon sonunun beklendiği öne sürüldü.
- 20.03.2020
- Güncelleme: 20.03.2020 02:15
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cimbom'da sağ bek operasyonu! Şener gidiyor o isim geliyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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