Galatasaray'ın Ryan Babel planı yattı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düşünerek devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Ajax'a kiralık olarak giden Ryan Babel'in planları turnuvanın ertelenmesi ile altüst oldu. Aynı şekilde oyuncuyu Katar-Çin gibi ülkelere satmak isteyen sarı-kırmızılı takımın da hesapları tutmadı.
Devre arasında Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray yedek kalacak Ryan Babel'i değerini kaybetmemesi adına Ajax'a kiraladı. Elemelerde Hollanda Milli Takımı formasını düzenli olarak giyen Babel de EURO 2020'yi düşünerek Ajax'ı tercih etti.
Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. UEFA'nın EURO 2020'yi 1 sene erteleme kararı almasıyla Galatasaray'ın Babel'den bonservis kazanma planı suya düştü. Sabah'ta yer alan habere göre Hollandalı yıldızın turnuvada göstereceği performansa bel bağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Ryan Babel'i yazın Katar-Çin gibi ülkelere iyi bir bedelle satmanın hesaplarını yapıyordu.
YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANIYOR
Kiralık oyuncularından Onyekuru ve Lemina ile devam etmek isteyen Galatasaray, FFP gereği satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Club Brugge'de süresiz kadro dışı bırakılan Diagne'den sonra EURO 2020'nin ertelenmesiyle Babel'in de satılma ihtimali ortadan kalktı.
Ajax da performansından memnun olmadığı Babel'i sezon sonunda Galatasaray'a geri gönderme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüple iki sezon daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Hollandalı hücum oyuncusu yıllık 4 milyon Euro kazanıyor.
Süper Lig'de 15 maça çıkıp 5 gol, 1 asist kaydeden Babel, devre arasında gittiği Ajax'ta 5 karşılaşmada 386 dakika görev yaptı. Gol ya da asisti yok.
- 19.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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