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19 Mart 2020, Perşembe
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'ın planı yattı

Galatasaray'ın Ryan Babel planı yattı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düşünerek devre arası transfer döneminde 'dan Ajax'a kiralık olarak giden 'in planları turnuvanın ertelenmesi ile altüst oldu. Aynı şekilde oyuncuyu Katar-Çin gibi ülkelere satmak isteyen sarı-kırmızılı takımın da hesapları tutmadı.

Devre arasında Onyekuru'yu kiralayan yedek kalacak 'i değerini kaybetmemesi adına Ajax'a kiraladı. Elemelerde Hollanda Milli Takımı formasını düzenli olarak giyen Babel de 'yi düşünerek Ajax'ı tercih etti.

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. 'nın EURO 2020'yi 1 sene erteleme kararı almasıyla Galatasaray'ın Babel'den bonservis kazanma planı suya düştü. Sabah'ta yer alan habere göre Hollandalı yıldızın turnuvada göstereceği performansa bel bağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Ryan Babel'i yazın Katar-Çin gibi ülkelere iyi bir bedelle satmanın hesaplarını yapıyordu.

YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANIYOR

Kiralık oyuncularından Onyekuru ve Lemina ile devam etmek isteyen Galatasaray, FFP gereği satmadan bonservis harcaması yapamıyor. 'de süresiz kadro dışı bırakılan Diagne'den sonra EURO 2020'nin ertelenmesiyle Babel'in de satılma ihtimali ortadan kalktı.

Ajax da performansından memnun olmadığı Babel'i sezon sonunda Galatasaray'a geri gönderme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüple iki sezon daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Hollandalı hücum oyuncusu yıllık 4 milyon Euro kazanıyor.

Süper Lig'de 15 maça çıkıp 5 gol, 1 asist kaydeden Babel, devre arasında gittiği Ajax'ta 5 karşılaşmada 386 dakika görev yaptı. Gol ya da asisti yok.

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  1. 19.03.2020
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