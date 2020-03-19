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19 Mart 2020, Perşembe
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Kulübü mağazalarını kapattı

Galatasaray Kulübü mağazalarını kapattı

Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle birçok mağaza kepenk indirirken 'da flaş bir karar aldı. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamayla tüm mağazalarını kapattığını duyurdu.

Kulübü, 'koronavirüs' salgını nedeniyle tüm mağazalarını kapattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada; ''Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Bugünden itibaren tüm GSStore mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. GSStore'a http://gsstore.org adresinden ulaşmaya devam edebilirsiniz'' denildi.

  1. 19.03.2020
  2. Güncelleme: 19.03.2020 11:28
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