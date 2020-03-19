2 yıldıza çılgın teklif! Galatasaray'a transfer piyangosu
Galatasaray’da Luyindama’ya 15 milyon Euro, Marcao’ya da 10 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi. Kongolu yıldızla Everton ve Wets Ham, Brezilyalı stoperle de Udinese, Fiorentina ve Atalanta’nın ilgleindiği ortaya çıktı
Galatasaray ligde şampiyonluk hesapları yaparken kadrosundaki isimlere şimdiden cazip teklifler olduğu ortaya çıktı. Menajerlerin Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalarak özellikle Christian Luyindama ve Marcao için gelen önerileri yöneticilere ilettiği öne sürüldü.
LUYINDAMA'YA ADA KANCASI!
Luyindama'yı İngiliz kulüplerinden Everton ve West Ham'ın istediği ve 15 milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi.
MARCAO'YA 3 TALİP
Marcao'yu ise İtalyan kulüplerinden Udinese, Atalanta ve Fiorentina'nın istediği ve 10 milyon Euro teklif edildiği gelen bilgiler arasında.
YÖNETİM BEKLEMEDE
Menajerlerin Marcao ve Luyindama için yaptığı teklife henüz yanıt vermeyen yönetimin gelecek yeni önerilerden sonra karar vermesi bekleniyor.
(TAKVİM)
- 19.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
2 yıldıza çılgın teklif! Galatasaray'a transfer piyangosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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