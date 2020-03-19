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19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray 2 yıldıza çılgın teklif! Galatasaray'a transfer piyangosu

2 yıldıza çılgın teklif! 'a transfer piyangosu

2 yıldıza çılgın teklif! Galatasaray'a transfer piyangosu

’da Luyindama’ya 15 milyon , Marcao’ya da 10 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi. Kongolu yıldızla ve Wets Ham, Brezilyalı stoperle de Udinese, ve ’nın ilgleindiği ortaya çıktı

ligde şampiyonluk hesapları yaparken kadrosundaki isimlere şimdiden cazip teklifler olduğu ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalarak özellikle Christian Luyindama ve Marcao için gelen önerileri yöneticilere ilettiği öne sürüldü.

LUYINDAMA'YA ADA KANCASI!
Luyindama'yı İngiliz kulüplerinden ve West Ham'ın istediği ve 15 milyon 'ya kadar çıktığı öğrenildi.

MARCAO'YA 3 TALİP
Marcao'yu ise İtalyan kulüplerinden Udinese, ve 'nın istediği ve 10 milyon Euro teklif edildiği gelen bilgiler arasında.

YÖNETİM BEKLEMEDE
Menajerlerin Marcao ve Luyindama için yaptığı teklife henüz yanıt vermeyen yönetimin gelecek yeni önerilerden sonra karar vermesi bekleniyor.
(TAKVİM)

  1. 19.03.2020
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