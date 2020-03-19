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19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Belhanda kulübeye yıldız isim ilk 11'e!

kulübeye Akbaba ilk 11'e!

Belhanda kulübeye Emre Akbaba ilk 11'e!

'in ikinci devresine hızlı bir giriş yapmasına rağmen son haftalarda teknik heyet tarafından yedek kulübesine çekilen Akbaba, maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönüyor.

Sakatlığı sebebiyle ligin ilk yarısında forma giyemeyen 'nin ara transfer döneminde lisansı çıkartılmıştı. Sahalara fırtına gibi bir başlangıç yapmış, 2'si ligde 4 gol atma başarısı göstermişti. 27 yaşındaki futbolcu, 27. haftada oynanan derbisi ile birlikte yedek kulübesinde oturmaya başladı.

HİÇ ŞİKAYET ETMEDİ
Yıldız futbolcu, son 4 lig maçında ise teknik direktör tarafından tercih edilmedi ve sadece 33 dakika süre alabildi. 'ın elinde oluşan kırık sebebiyle operasyon geçirmesi ve Younes 'nın formsuz olması sebebiyle Çaykur deplasmanında Emre Akbaba orta sahada görev yapacak. Emre'nin orta sahada partnerleri ise Michael Seri ve Mario Lemina olacak. Yedek oturmaktan hiçbir zaman şikayet etmeyen sarı-kırmızılı futbolcu, karşılaşmasıyla birlikte kendini yeniden ispat etmeyi hedefliyor.

RİZE TESADÜFÜ
Emre geçtiğimiz yıl Rize maçında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Emre Akkaba, yine ekibiyle oynanan kupa maçıyla sahalara dönüş yapmıştı. Şimdi yine bir Rize maçı var ve Emre yeniden sahne alacak.

  1. 19.3.2020
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