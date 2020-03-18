Açıkladılar! Mbaye Diagne yeni sezonda...

Galatasaray'a sürpriz gelişme... Sezon başında sarı kırmızılı kulüpten ayrılarak Belçika temsilcisi Club Brugge'ün yolunu tutan Mbaye Diagne'nin akıbeti belli oluyor.

Belçika basınından yansıyan bilgilere göre Senegalli yıldız ile Fransız ve İngiliz kulüpler ilgileniyor. Öte yandan haberin detaylarında Nottingham Forrest'in de Diagne ile temasa geçtiği belirtildi.

DIAGNE KARARINI VERDİ! DÖNÜYOR

Öte yandan Het Nieuwsblad'ın haberine göre; 2023'e dek Galatasaray ile sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, geleceğine ilişkin son kararı verdi. Buna göre Diagne, sezonun sona ermesiyle beraber yeniden Türkiye'ye geri dönmenin ve Galatasaray'da forma giymenin hesaplarını yapıyor.

MBAYE DIAGNE KİMDİR?

28 Ekim 1991'de Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelen Diagne, kariyerine İtalya'nın AC Bra takımında başlamıştı. Golcü futbolcu daha sonra, Juventus, AC Ajaccio, Lierse SK, Al-Shabab Riyad, KVC Westerlo, Újpest FC, Tianjin Teda, Kasımpaşa ve Galatasaray formalarını terletmişti. Sarı kırmızılılardan ayrılışının ardından golcü futbolcu, Brugge'a kiralık olarak dahil olmuştu.

Diagne, bu sezon Brugge formasıyla çıktığı 12 müsabakada 4 gol kaydederken 465 dakika sahada kalmıştı..

Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen Diagne, ilk kez 9 Eylül 2018 tarihinde sırtına geçirdiği mlli forma ile 9 karşılaşmada rol aldı ancak gol atma başarısı gösteremedi.