Açıkladılar! Mbaye Diagne yeni sezonda...
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Belçika temsilcisi Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, burada gösterdiği disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Sarı kırmızılı kulüpte adeta istenmeyen adam ilan edilen Senegalli golcünün rotasını Belçika basını duyurdu! Peki, Mbaye Diagne Galatasaray'a geri mi dönecek? Başka bir takıma transfer olacak mı? İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Galatasaray'a sürpriz gelişme... Sezon başında sarı kırmızılı kulüpten ayrılarak Belçika temsilcisi Club Brugge'ün yolunu tutan Mbaye Diagne'nin akıbeti belli oluyor.
Belçika basınından yansıyan bilgilere göre Senegalli yıldız ile Fransız ve İngiliz kulüpler ilgileniyor. Öte yandan haberin detaylarında Nottingham Forrest'in de Diagne ile temasa geçtiği belirtildi.
DIAGNE KARARINI VERDİ! DÖNÜYOR
Öte yandan Het Nieuwsblad'ın haberine göre; 2023'e dek Galatasaray ile sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, geleceğine ilişkin son kararı verdi. Buna göre Diagne, sezonun sona ermesiyle beraber yeniden Türkiye'ye geri dönmenin ve Galatasaray'da forma giymenin hesaplarını yapıyor.
MBAYE DIAGNE KİMDİR?
28 Ekim 1991'de Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelen Diagne, kariyerine İtalya'nın AC Bra takımında başlamıştı. Golcü futbolcu daha sonra, Juventus, AC Ajaccio, Lierse SK, Al-Shabab Riyad, KVC Westerlo, Újpest FC, Tianjin Teda, Kasımpaşa ve Galatasaray formalarını terletmişti. Sarı kırmızılılardan ayrılışının ardından golcü futbolcu, Brugge'a kiralık olarak dahil olmuştu.
Diagne, bu sezon Brugge formasıyla çıktığı 12 müsabakada 4 gol kaydederken 465 dakika sahada kalmıştı..
Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen Diagne, ilk kez 9 Eylül 2018 tarihinde sırtına geçirdiği mlli forma ile 9 karşılaşmada rol aldı ancak gol atma başarısı gösteremedi.
- 18.03.2020
- Güncelleme: 18.03.2020 12:29
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Açıkladılar! Mbaye Diagne yeni sezonda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.