Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi Abdülkadir Bitigen'in karnesi
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. Koronavirüs önlemlerine karşı seyircisiz oynanacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. İşte Bitigen'in hakem karnesi...
Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen, bugün 174. kez düdük çalacak. Abdülkadir Bitigen'in bugüne kadar yönettiği 173 maçta 73 kez ev sahibi takım 54 kez de deplasman takımı kazandı. 46 maç da berabere bitti. 891 kez sarı kart çıkaran Abdulkadir Bitigen, 72 kez de kırmızı kartına başvurdu. 5 sezonda 26 kez Süper Lig'de düdük çalan Abdulkadir Bitigen, ilk kez derbi yönetecek. Kayseri Bölgesi hakemi, bugüne kadar 6 kez Galatasaray maçında düdük çaldı. Sarı Kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti.
Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçlarda Galatasaray şu sonuçları aldı:
Galatasaray-Antalyaspor 5-0
Galatasaray-Ç.Rizespor 2-0
Denizlispor-Galatasaray 2-0
Galatasaray-Akhisarspor 2-1
Galatasaray-Balçova Yaşam 3-1
Antalyaspor-Galatasaray 1-1
Abdulkadir Bitigen, bugüne kadar 2 kez Beşiktaş maçı yönetti. siyah Beyazlı takım, bu maçlarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti.
Bitigen'in yönettiği maçlarda Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar:
M.Başakşehir-Beşiktaş 1-0
Bucaspor-Beşiktaş 0-2
- 15.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi Abdülkadir Bitigen'in karnesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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