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15 Mart 2020, Pazar
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- maçının hakemi 'in karnesi

Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi Abdülkadir Bitigen'in karnesi

'in 26. haftasında , Stadyumu'nda 'ı ağırlayacak. Koronavirüs önlemlerine karşı seyircisiz oynanacak maçı yönetecek. İşte Bitigen'in hakem karnesi...

hakemi , bugün 174. kez düdük çalacak. 'in bugüne kadar yönettiği 173 maçta 73 kez ev sahibi takım 54 kez de deplasman takımı kazandı. 46 maç da berabere bitti. 891 kez sarı kart çıkaran Abdulkadir Bitigen, 72 kez de kırmızı kartına başvurdu. 5 sezonda 26 kez Süper Lig'de düdük çalan Abdulkadir Bitigen, ilk kez derbi yönetecek. Bölgesi hakemi, bugüne kadar 6 kez maçında düdük çaldı. Sarı Kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçlarda Galatasaray şu sonuçları aldı:
Galatasaray-Antalyaspor 5-0
Galatasaray-Ç.Rizespor 2-0
Denizlispor-Galatasaray 2-0
Galatasaray-Akhisarspor 2-1
Galatasaray-Balçova Yaşam 3-1
Antalyaspor-Galatasaray 1-1
Abdulkadir Bitigen, bugüne kadar 2 kez maçı yönetti. siyah Beyazlı takım, bu maçlarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti.

Bitigen'in yönettiği maçlarda Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar:
M.Başakşehir-Beşiktaş 1-0
Bucaspor-Beşiktaş 0-2

  1. 15.03.2020
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