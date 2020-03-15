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15 Mart 2020, Pazar
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Transferi duyurdular! Luyindama'ya Wolverhampton ve talip

Transferi duyurdular! Luyindama'ya Wolverhampton ve Aston Villa talip

'da sürpriz gelişme... Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar, bir yandan sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isterken diğer yandan da transferde hareketlilik yaşıyor. Breakingnews.fr adlı internet sitesinde yer alan habere göre sarı kırmızılıların yıldız ismi 'yı Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers ve istiyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek için sürpriz bir haberi gündeme geldi. Buna göre sarı kırmızılıların Kongo'lu yıldızı Luyindama'ya Premier Lig'den 2 talibin olduğu duyuruldu.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan yıldız savunmacı, geçtiğimiz günlerde sahalara dönmüştü. Kulüp, Onyekuru ve Adem Büyük'ün yaşadığı sakatlıklarla ilgili bilgilendirme yaparken sürpriz bir kare de paylaşmıştı. Galatasaray'da ekim ayından bu yana sahalardan uzak kalan 'nın idmanda fizyoterapist eşliğinde çalıştığı görülmüştü.

2 İNGİLİZ PEŞİNE DÜŞTÜ

Afrika basınında yer alan habere göre, 2 Premier Lig kulübü Wolverhampton Wanderers ve , Luyindama'nın peşine düştü.

YAZ TRANSFER SEZONUNDA TEKLİF

Öte yandan sezonun sona ermesinin ardından resmi teklifin Galatasaray yönetimine iletileceği aktarılan haberde, yaklaşık 12 milyon euroluk bonservis önerileceği duyuruldu.

CHRISTIAN LUYINDAMA KİMDİR?

8 Ocak 1994 yılında Kinshasa'da dünyaya gelen Luyindama, stoper bölgesinde forma giyiyor. Kariyerine DC Motema Pembe'de başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla SM Sanga Balende, TP Mazembe, Standard Liège ve Galatasaray'da oynadı. Öte yandan Luyindama, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 15 müsabakaya çıktı ve 1336 dakika sahada kaldı.

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 10:55
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