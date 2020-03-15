Transferi duyurdular! Luyindama'ya Wolverhampton ve Aston Villa talip
Galatasaray'da sürpriz gelişme... Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar, bir yandan sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isterken diğer yandan da transferde hareketlilik yaşıyor. Breakingnews.fr adlı internet sitesinde yer alan habere göre sarı kırmızılıların yıldız ismi Christian Luyindama'yı Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers ve Aston Villa istiyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi. Buna göre sarı kırmızılıların Kongo'lu yıldızı Luyindama'ya Premier Lig'den 2 talibin olduğu duyuruldu.
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan yıldız savunmacı, geçtiğimiz günlerde sahalara dönmüştü. Kulüp, Onyekuru ve Adem Büyük'ün yaşadığı sakatlıklarla ilgili bilgilendirme yaparken sürpriz bir kare de paylaşmıştı. Galatasaray'da ekim ayından bu yana sahalardan uzak kalan Christian Luyindama'nın idmanda fizyoterapist eşliğinde çalıştığı görülmüştü.
2 İNGİLİZ PEŞİNE DÜŞTÜ
Afrika basınında yer alan habere göre, 2 Premier Lig kulübü Wolverhampton Wanderers ve Aston Villa, Luyindama'nın peşine düştü.
YAZ TRANSFER SEZONUNDA TEKLİF
Öte yandan sezonun sona ermesinin ardından resmi teklifin Galatasaray yönetimine iletileceği aktarılan haberde, yaklaşık 12 milyon euroluk bonservis önerileceği duyuruldu.
CHRISTIAN LUYINDAMA KİMDİR?
8 Ocak 1994 yılında Kinshasa'da dünyaya gelen Luyindama, stoper bölgesinde forma giyiyor. Kariyerine DC Motema Pembe'de başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla SM Sanga Balende, TP Mazembe, Standard Liège ve Galatasaray'da oynadı. Öte yandan Luyindama, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 15 müsabakaya çıktı ve 1336 dakika sahada kaldı.
- 15.03.2020
- Güncelleme: 15.03.2020 10:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transferi duyurdular! Luyindama'ya Wolverhampton ve Aston Villa talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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