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İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 26'ıncı haftası muhteşem bir karşılaşmaya sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, üst sıralara tırmanmanın planlarını yapan Beşiktaş ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Seyircisiz oynanacak olan karşılaşmada her iki takımda sahadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Fatih Terim, Trabzonspor ile Başakşehir'in karşılaşacağı haftada 3 puanla zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Sergen Yalçın ise takımının başında çıkacağı ilk derbide alacağı 3 puanla şampiyonluk yarışında "Ben de varım" demenin hesaplarını yapıyor. İşte zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın sahaya çıkması beklenen 11'ler...

15 Mart 2020 Pazar 06:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





