İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
Geriden gelip şampiyonluk mücadelesine ortak olan Galatasaray bugün yine kritik bir mücadele çıkacak. Sarı- kırmızılılar, Türk Telekom'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Koronavirüs tedbirleri gereği derbi seyircisiz oynanacak. Böylece iki takım, Süper Lig tarihinde ikinci kez seyircisiz bir maçta karşı karşıya gelecek. 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz yapılmış ve Cimbom 2-1 kazanmıştı.
Bugün sahaya 'konsanstrasyon' mottosu ile çıkacak olan Galatasaray, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da yenmenin planlarını yapıyor. Cimbom ilk yarıda 1-0 kaybettiği maçın rövanşını da almayı hedefliyor. Adem Büyük dışında eksiği bulunmayan Fatih Terim dev maçın stratejisini de belirledi. Beşiktaş savunmasının zaafları üzerine şok baskı ve hızlı hücumlar düşünen Galatasaray'da planlar özellikle Onyekuru ve Feghouli üzerine yapıldı. Ayrıca Falcao'nun mümkün olduğunca çok topla buluşması için taktikler belirlendi.
GALATASARAY'DA YENİ HEDEF 3'TE 3
10 puan geride girdiği devre arası kampında takımı "Kadıköy'e kadar 5'te 5 yapmalıyız" diye motive eden ve istediği sonucu alan Fatih Terim yeni hedefi belirledi: 3'te 3. Terim, Beşiktaş, Rize (D) ve Gaziantep maçlarından galibiyetle ayrılarak Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarına güçlü bir şekilde çıkmayı amaçlıyor.
CİMBOM PARLIYOR
Süper Lig'de son dönemde başarılı bir grafik çizen G.Saray, bunu skora da yansıttı. Sarı-kırmızılılar ligde son oynadığı 9 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı ve 8 kez 3 puanı alan taraf oldu. 1 maçta ise berabere kaldı. Aslan söz konusu müsabakalarda 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş'ta da Sergen Yalçın, ilk kez bir derbide kulübede yer alacak. Yalçın, takımının başında 6 maçta görev yaptı. Oynadığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.
G.SARAY'DA 3 BEŞİKTAŞ'TA 6 OYUNCU SINIRDA
Galatasaray'da derbi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, Ryan Donk ve Jean Michael Seri, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada deplasmandaki Çaykur Rizespor müsabakasında takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş'ta ise derbi öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bugünkü karşılaşmada kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.