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15 Mart 2020, Pazar
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İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 26'ıncı haftası muhteşem bir karşılaşmaya sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, üst sıralara tırmanmanın planlarını yapan Beşiktaş ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Seyircisiz oynanacak olan karşılaşmada her iki takımda sahadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Fatih Terim, Trabzonspor ile Başakşehir'in karşılaşacağı haftada 3 puanla zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Sergen Yalçın ise takımının başında çıkacağı ilk derbide alacağı 3 puanla şampiyonluk yarışında "Ben de varım" demenin hesaplarını yapıyor. İşte zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın sahaya çıkması beklenen 11'ler...
15 Mart 2020 Pazar 06:51
İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Geriden gelip şampiyonluk mücadelesine ortak olan Galatasaray bugün yine kritik bir mücadele çıkacak. Sarı- kırmızılılar, Türk Telekom'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Koronavirüs tedbirleri gereği derbi seyircisiz oynanacak. Böylece iki takım, Süper Lig tarihinde ikinci kez seyircisiz bir maçta karşı karşıya gelecek. 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz yapılmış ve Cimbom 2-1 kazanmıştı.

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İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Bugün sahaya 'konsanstrasyon' mottosu ile çıkacak olan Galatasaray, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da yenmenin planlarını yapıyor. Cimbom ilk yarıda 1-0 kaybettiği maçın rövanşını da almayı hedefliyor. Adem Büyük dışında eksiği bulunmayan Fatih Terim dev maçın stratejisini de belirledi. Beşiktaş savunmasının zaafları üzerine şok baskı ve hızlı hücumlar düşünen Galatasaray'da planlar özellikle Onyekuru ve Feghouli üzerine yapıldı. Ayrıca Falcao'nun mümkün olduğunca çok topla buluşması için taktikler belirlendi.

İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

GALATASARAY'DA YENİ HEDEF 3'TE 3

10 puan geride girdiği devre arası kampında takımı "Kadıköy'e kadar 5'te 5 yapmalıyız" diye motive eden ve istediği sonucu alan Fatih Terim yeni hedefi belirledi: 3'te 3. Terim, Beşiktaş, Rize (D) ve Gaziantep maçlarından galibiyetle ayrılarak Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarına güçlü bir şekilde çıkmayı amaçlıyor.

İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

CİMBOM PARLIYOR

Süper Lig'de son dönemde başarılı bir grafik çizen G.Saray, bunu skora da yansıttı. Sarı-kırmızılılar ligde son oynadığı 9 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı ve 8 kez 3 puanı alan taraf oldu. 1 maçta ise berabere kaldı. Aslan söz konusu müsabakalarda 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş'ta da Sergen Yalçın, ilk kez bir derbide kulübede yer alacak. Yalçın, takımının başında 6 maçta görev yaptı. Oynadığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.

İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

G.SARAY'DA 3 BEŞİKTAŞ'TA 6 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da derbi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, Ryan Donk ve Jean Michael Seri, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada deplasmandaki Çaykur Rizespor müsabakasında takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş'ta ise derbi öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd bugünkü karşılaşmada kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

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