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15 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray 1.2 milyar liralık derbi

1.2 milyar liralık derbi

1.2 milyar liralık derbi

- derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 101 milyon 450 bin euro'luk değeriyle ligde ilk sırada yer alıyor.

- derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 101 milyon 450 bin euro'luk değeriyle ligde ilk sırada yer alıyor. 'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 73 milyon 580 bin euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor. Günlük kura göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 230 milyon TL.

EN DEĞERLİSİ MARIO LEMINA

Galatasaray'ın en değerli futbolcusu, 13 milyon euro değeri ile Mario Lemina... Sarı-kırmızılılarda ayrıca Jean Michael Seri'nin 12, Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun da 10 milyon euro değeri olduğu gösteriliyor. Beşiktaş'ta ise en değerli isim 11 milyon euro piyasa değeri ile Adem Ljajic. Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida'nın 8, Mohamed Elneny'nin de 6 milyon euro değeri bulunuyor.

122 - 96 yıllık rekabette Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 122-111, gol sayılarında da 484-453 üstünlüğü bulunuyor
45 - Taraflar arasında ligde yapılan 123 maçın 45'ini sarı-kırmızılılar, 36'sını siyah-beyazlı ekip kazandı.
10 - İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor

  1. 15.3.2020
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