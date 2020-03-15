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15 Mart 2020, Pazar
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'da korkuttu!

Galatasaray'da Ryan Donk korkuttu!

'in 26. haftasında 'ın Stadyumu'nda 'ı ağırlayacağı karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı futbolcu , ısınmayı yarıda bırakmıştı. Sağlık ekibinin olumlu rapor vermesi üzerine Donk, ilk 11'de başladı.

'in 26. haftasında 'ın 'ı ağırlayacağı karşılaşma öncesi korkutan bir yaşandı. Sarı-kırmızılı futbolcu , ısınmayı yarıda bırakarak kısa bir süreliğine içeri gitti. Ev sahibi ekipte tedbir amacıyla takımla birlikte ısınmaya çıktı.

SAĞLIK EKİBİ OLUMLU RAPOR VERDİ

Daha sonrasında Hollandalı futbolcu yeniden sahaya çıkarak kendisini denedi. Teknik heyet, sağlık ekibi ve Donk'un yaptığı konuşmanın ardından 33 yaşındaki futbolcuyu ilk 11'de başlattı.

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 19:12
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