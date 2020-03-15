Galatasaray'da Ryan Donk korkuttu!
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı futbolcu Ryan Donk, ısınmayı yarıda bırakmıştı. Sağlık ekibinin olumlu rapor vermesi üzerine Donk, ilk 11'de başladı.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşma öncesi korkutan bir sakatlık yaşandı. Sarı-kırmızılı futbolcu Ryan Donk, ısınmayı yarıda bırakarak kısa bir süreliğine içeri gitti. Ev sahibi ekipte tedbir amacıyla Ahmet Çalık takımla birlikte ısınmaya çıktı.
SAĞLIK EKİBİ OLUMLU RAPOR VERDİ
Daha sonrasında Hollandalı futbolcu yeniden sahaya çıkarak kendisini denedi. Teknik heyet, sağlık ekibi ve Donk'un yaptığı konuşmanın ardından 33 yaşındaki futbolcuyu ilk 11'de başlattı.
- 15.03.2020
- Güncelleme: 15.03.2020 19:12
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Ryan Donk korkuttu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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