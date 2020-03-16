Derbide, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı pankartlarla anıldı. ultrAslan'ın "Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz", "Bir destandır Çanakka le" gibi pankartları tribünde yer aldı. Futbolcular da sahaya, "Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale. 105 yıl önce bizim için duran kalpleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

KOREOGRAFİ YAPILMADI

Ultraslan, koregrafi yapamadı, pankartlla destek oldu. ultrAslan derbinin seyircisiz olması nedeniyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla hazırladığı koreografiyi gerçekleştiremedi

'RUHUNUZ YETER'

Beşiktaş, seyircisiz derbide sahaya taraftarına mesaj göndererek çıktı. Beşiktaşlı futbolcular maç öncesinde ısınmak için sahaya gelirken 'Ruhunuz yeter' pankartı taşıdı. Siyah-beyazlı taraftarlar, daha önce bu pankartı birçok seyircisiz maçta açmış, futbolcular da sahaya bu pankartla çıkmıştı.