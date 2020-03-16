Dirilişten kurtuluşa
Derbide seremoniye, “Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale” pankartıyla çıkıldı.
Derbide, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı pankartlarla anıldı. ultrAslan'ın "Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz", "Bir destandır Çanakka le" gibi pankartları tribünde yer aldı. Futbolcular da sahaya, "Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale. 105 yıl önce bizim için duran kalpleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.
KOREOGRAFİ YAPILMADI
Ultraslan, koregrafi yapamadı, pankartlla destek oldu. ultrAslan derbinin seyircisiz olması nedeniyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla hazırladığı koreografiyi gerçekleştiremedi
'RUHUNUZ YETER'
Beşiktaş, seyircisiz derbide sahaya taraftarına mesaj göndererek çıktı. Beşiktaşlı futbolcular maç öncesinde ısınmak için sahaya gelirken 'Ruhunuz yeter' pankartı taşıdı. Siyah-beyazlı taraftarlar, daha önce bu pankartı birçok seyircisiz maçta açmış, futbolcular da sahaya bu pankartla çıkmıştı.
- 16.3.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Dirilişten kurtuluşa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.