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16 Mart 2020, Pazartesi
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sıfır çekti

Kartal sıfır çekti

, uzun süre sonra ilk yarıda atamadı. Siyah-beyazlılar, ’de son olarak 3 Aralık 2016’daki karşılaşmasının ilk devresinde rakip kaleye şut yollayamamıştı.

, uzun süre sonra ilk yarıda atamadı. Siyah-beyazlılar, 'de son olarak 3 Aralık 2016'daki karşılaşmasının ilk devresinde rakip kaleye şut yollayamamıştı. Dün de ile Stadı'nda oynadığı mücadelede ilk 45 dakikada sıfır çekti.
  1. 16.3.2020
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