Golcüler sustu
Galatasaray’ın en golcüsü El Tigre ile Beşiktaş’ın en skoreri olan ‘Kral’ çok mücadele etse de fileleri sarsamadı. Kolombiyalı 49’da gole çok yaklaştı.
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gözler iki takımın golcülerindeydi. Son haftalarda attığı gollerle sarı-kırmızılıları yeniden şampiyonluk yarışına ortak eden Radamel Falcao ile siyah-beyazlılarda ligde 11 gol atarak topladığı puanlarda büyük rol oynayan Burak Yılmaz, seyircisiz maçta sessizliği bozamadı. Falcao yaptığı 20 pasta yüzde 85 isabetle oynadı. 3 ikili mücadele kazanıp 3 kez kaybeden Kolombiyalı 49'da gole çok yaklaştı. Ömer'in ortasına kafa vuran Falcao'nun şutu dışarı gitti.
İKİSİNİN DE İSABETİ OLMADI
Falcao'nun çektiği 2 şut dışarı giderken, Burak Yılmaz şut bile çekemeden maçı tamamladı. 1 kez ofsayta düşen 'Kral' 7 tane faul yaptı. Sarı kart görerek Antalyaspor maçında cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, yaptığı 31 pasta yüzde 77.4 isabet sağlayabildi. Girdiği 17 ikili mücadelenin 5'ini kazanıp 12 tanesini kaybeden Burak Yılmaz 90 dakika sahada kaldı. Burak Yılmaz, 3 kez hava topu kazanırken, 2 tane ise kayıp yaşadı. Falcao ise 90'da yerini Florin Andone'ye bırakarak saha kenarına geldi.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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