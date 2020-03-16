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16 Mart 2020, Pazartesi
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Golcüler sustu

Golcüler sustu

’ın en golcüsü El Tigre ile ’ın en skoreri olan ‘Kral’ çok mücadele etse de fileleri sarsamadı. Kolombiyalı 49’da gole çok yaklaştı.

- derbisinde gözler iki takımın golcülerindeydi. Son haftalarda attığı gollerle sarı-kırmızılıları yeniden şampiyonluk yarışına ortak eden ile siyah-beyazlılarda ligde 11 gol atarak topladığı puanlarda büyük rol oynayan , seyircisiz maçta sessizliği bozamadı. Falcao yaptığı 20 pasta yüzde 85 isabetle oynadı. 3 ikili mücadele kazanıp 3 kez kaybeden Kolombiyalı 49'da gole çok yaklaştı. Ömer'in ortasına kafa vuran Falcao'nun şutu dışarı gitti.

İKİSİNİN DE İSABETİ OLMADI

Falcao'nun çektiği 2 şut dışarı giderken, Burak Yılmaz şut bile çekemeden maçı tamamladı. 1 kez ofsayta düşen 'Kral' 7 tane faul yaptı. Sarı kart görerek maçında cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, yaptığı 31 pasta yüzde 77.4 isabet sağlayabildi. Girdiği 17 ikili mücadelenin 5'ini kazanıp 12 tanesini kaybeden Burak Yılmaz 90 dakika sahada kaldı. Burak Yılmaz, 3 kez hava topu kazanırken, 2 tane ise kayıp yaşadı. Falcao ise 90'da yerini Florin Andone'ye bırakarak saha kenarına geldi.

  1. 16.3.2020
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