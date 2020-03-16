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16 Mart 2020, Pazartesi
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Seri 8 maça çıktı

Seri 8 maça çıktı

G.Saray evinde sadece ’e mağlup olmuştu. Dün ile berabere kalarak ‘yenilmezlik serisini’ 8’e çıkardı.

Sarı-kırmızılılar iç sahada farklı bir performans sergiliyor. Cimbom bu sezon sahasında sadece 'e kaybetmişti. O karşılaşmadan sonra çıktığı , Ankaragücü, , Denizlispor, , ve mücadelelerinde kaybetmemişti. Bu maçlardan 6 galibiyet çıka ran Aslan, Ankaragücü ile berabere kalmıştı. dün de ile oynadığı maçta eşitliği bozamadı ancak yenilmezlik serisin 8 maça çıkardı. Koronavirüs sebebiyle taraftar desteğinden mahrum kalan sarı-kırmızılılar buna rağmen rakibine göre daha üstün bir performans sergilemesine rağmen 3 puana uzanamadı.
  1. 16.3.2020
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