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16 Mart 2020, Pazartesi
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korkuttu

Ryan Donk korkuttu

'da maç öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlık geçirdi.

'da maç öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlık geçirdi. Hollandalı oyuncu kısa bir süreliğine soyunma odasına gitti. Tecrübeli stoper daha sonra sahaya çıkarak kendisini denedi. 'Oynayabilirim' dedikten sonra 11'de yer aldı ve maçın en etkili isimlerinden biri oldu.

  1. 16.3.2020
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