Ryan Donk korkuttu
Galatasaray'da maç öncesi ısınma hareketleri sırasında Ryan Donk sakatlık geçirdi.
Galatasaray'da maç öncesi ısınma hareketleri sırasında Ryan Donk sakatlık geçirdi. Hollandalı oyuncu kısa bir süreliğine soyunma odasına gitti. Tecrübeli stoper daha sonra sahaya çıkarak kendisini denedi. 'Oynayabilirim' dedikten sonra 11'de yer aldı ve maçın en etkili isimlerinden biri oldu.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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