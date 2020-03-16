Ryan Donk korkuttu

Galatasaray'da maç öncesi ısınma hareketleri sırasında Ryan Donk sakatlık geçirdi. Hollandalı oyuncu kısa bir süreliğine soyunma odasına gitti. Tecrübeli stoper daha sonra sahaya çıkarak kendisini denedi. 'Oynayabilirim' dedikten sonra 11'de yer aldı ve maçın en etkili isimlerinden biri oldu.