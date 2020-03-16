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16 Mart 2020, Pazartesi
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Evinde geçit vermiyor

Evinde geçit vermiyor

bu sezon sahasında oynadığı 14. maçta da ilk yarıda kalesini gole kapatmayı başardı.

bu sezon sahasında 14. mücadelesini oynadı. Sarı-kırmızılılar daha önce oynadığı 13 karşılaşmada ilk yarılarda gol yememişti. Dün de bu geleneğini sürdürdü ve kalesini gole kapattı
  1. 16.3.2020
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