Kampanya ertelendi
Siyah-beyazlı yönetim, 19 Nisan Perşembe günü saat 19:03’te yardım kampanyasına başlamayı düşünüyordu.
Siyah-beyazlı yönetim, 19 Nisan Perşembe günü saat 19:03'te yardım kampanyasına başlamayı düşünüyordu. Kampanya çerçevesindepek çok toplantı yapılacak, balo düzenlenecek hatta yardım konserleri verilecekti.Yönetim, bu organizasyondan yaklaşık 500 milyon TL'lik bir gelir beklentisi içine girmişti. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan durum üzerine başkan Ahmet Nur Çebi ve idareciler mini bir toplantı yaparak bağış kampanyasını erteleme kararına vardılar. Organizasyonun ne zaman yapılacağı ise belirsiz bırakıldı. Kampanya startı için liglerin devam etme durumu, alınan sıkı tedbirlerin kalması beklenecek.
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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