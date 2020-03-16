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16 Mart 2020, Pazartesi
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" şu an en güvenilir ülke"

"Türkiye şu an en güvenilir ülke"

Yalçın, koronavirüs konusunda oyunculara durumu anlattıklarını söyleyip, “Oyuncularla hafta içinde koronavirüsle ilgili toplantı yaptık. Özellikle yabancı oyunculara şu anda ’nin dünyada en güvendiği ülke olduğunu anlattık” dedi.

Yalçın, karşılaşma sonrasında hem 90 dakikayı hem de koronavirüs hakkında takımla yaptıkları konuşmayı anlattı. 47 yaşındaki çalıştırıcı "Oyuncularla doktor aracılığıyla konuştuk. Özellikle yabancı oyuncularda daha fazla endişe vardı ama bu virüs konusunda 'de yaşananları açıkladık. Türkiye'nun şu an dünyada en güvenilir ülke olduğunu paylaştık. Kendi ülkelerinden daha sağlıklı yerde olduklarını söylediz. , devletimiz çok iyi çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"BİZİ MUTLU ETMEDİ"
maçla ilgili ise şunları söyledi: Sonuç iki tarafı da memnun etmedi. Onlar da biz de kazanmak istiyorduk. Taktik anlamda yaptığımız bazı şeyler vardı. Bazen önde oynadık. Bazen bekledik. İki taraf da birbirini çok iyi etüt etmiş. Biz de gerekli önlemleri almıştık. Mücadele açısından iyi ama oyunsal anlamdan çok iyi bir müsabaka olmadı. Berabere bitti. Yapacak bir şey yok. Mutlu muyum? Değilim. Mutsuz muyum? Değilim. Öyle bir sonuç ortaya çıktı.

İLK DERBİDE KAZANAMADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kariyerinde ilk kez bir derbi maça çıktı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerindeki ilk büyük sınavında sahadan 0-0'lık beraberikle ayrıldı. Futbolculuğu döneminde bu tip maçların üstadı olan Sergen Yalçın dün verdiği taktiklerle 'ı iyi durdurdu.

  1. 16.3.2020
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