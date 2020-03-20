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20 Mart 2020, Cuma
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İdman iptal edildi

İdman iptal edildi

Florya’da toplanan oyuncular, ligin ertelemesinin ardandan evlerine gitti.

Galatasaraylı oyuncular liglerin ertelenmesi kararıyla birlikte dün evlerinin yolunu tuttu. maçının ardından liglerin durumundaki belirsizlik nedeniyle idmana çıkmayan sarı-kırmızılar, dün 13.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle 'da yapılan zirveyi beklemeye koyulan futbolcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ligin ertelendiğini açıklamasının ardından idman yapmadan evlerine döndü.
  1. 20.3.2020
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