Fatih Terim'in zirve hesabı! Parola: 4 maç!
Başarılı hoca, önlerindeki ilk 2 maçı kayıpsız geçerek Başakşehir (D) ve Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşmalara güçlü bir şekilde girmek istiyor. 4 maç sonunda ise ilk sıraya oturmayı hedefliyor.
Süper Lig'de yarış her geçen hafta kızışıyor. Bu hafta zirvede beraberlik vardı. 1-1 berabere kalan Trabzon ve Başakşehir 53 puanda... Galatasaray da Beşiktaş ile yenişemedi. 26. Hafta itibarıyla Galatasaray'ın 50, Sivas 49 ve Beşiktaş'ın ise 44 puanı bulunuyor. Peki şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Son 10 sezona bakıldığında Futbol Arena'nın yaptığı araştırmaya göre, Süper Lig'de şampiyon olan takımların topladığı puanların ortalaması 75.6... Ligdeki çetin mücadeleye bakıldığında bu yıl 75 puana ulaşmak zor görünüyor
EN AZ PUANLA ŞAMPİYON
Son 10 yıla bakıldığında en yüksek puanı (82) Fenerbahçe topladı. En az puanla (69) şampiyonluğa uzanan takım ise geçen sezon Galatasaray'dı. Elde kalem kağıt hesap yapan Terim 70 puan toplamak istiyor . Başarılı teknik adamın ilk hedefi Çaykur Rize (D) ve Gaziantep ile oynayacakları karşılaşmadan 6 puanla ayrılmak ve üstlerinde yer alan Başakşehir ve Trabzonspor maçına mental olarak güçlü bir şekilde girmek. 30. Hafta sonunda liderliğe ulaşmak isteyen Terim, son 4 haftada ise farkı ve şampiyonluk apoletini korumayı hedefliyor.
KAZANAN ŞAMPİYON
Ligin ikinci yarısında 9 maç geride kalırken 2020 yılı içerisinde mağlubiyet almayan iki takımdan birisi Galatasaray. Ayrıca lider Trabzonspor da ikinci yarının namağlup takımı... İki takımın birbirlerine rakip olacağı da düşünülürse kalan maçlarını kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak.
SON 10 YILDAKİ ŞAMPİYONLUK PUANLARI:
Sezon Takım Puan
2009/10 Bursaspor 75
2010/11 Fenerbahçe 82
2011/12 Galatasaray 77
2012/13 Galatasaray 71
2013/14 Fenerbahçe 74
2014/15 Galatasaray 77
2015/16 Beşiktaş 79
2016/17 Beşiktaş 77
2017/18 Galatasaray 75
2018/19 Galatasaray 69
2019/20 ?
G.SARAY'IN SON 8 MAÇI
27. Hafta Rizespor (D)
28. Hafta Gaziantep
29. Hafta Başakşehir (D)
30. Hafta Trabzonspor
31. Hafta Alanyaspor (D)
32. Hafta Ankaragücü (D)
33. Hafta Göztepe
34. Hafta Antalyaspor (D)
SÜPER LIG'DE SON DURUM;
1. Trabzonspor 53 Puan
2. Başakşehir 53 Puan
3. GALATASARAY 50 Puan
4. Sivasspor 49 Puan
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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