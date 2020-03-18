Fatih Terim'in zirve hesabı! Parola: 4 maç! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Fatih Terim'in zirve hesabı! Parola: 4 maç!

Fatih Terim'in zirve hesabı! Parola: 4 maç!

Fatih Terim'in zirve hesabı! Parola: 4 maç!

Başarılı hoca, önlerindeki ilk 2 maçı kayıpsız geçerek (D) ve ile oynayacakları karşılaşmalara güçlü bir şekilde girmek istiyor. 4 maç sonunda ise ilk sıraya oturmayı hedefliyor.

'de yarış her geçen hafta kızışıyor. Bu hafta zirvede beraberlik vardı. 1-1 berabere kalan ve 53 puanda... da ile yenişemedi. 26. Hafta itibarıyla Galatasaray'ın 50, 49 ve Beşiktaş'ın ise 44 puanı bulunuyor. Peki şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Son 10 sezona bakıldığında Futbol Arena'nın yaptığı araştırmaya göre, Süper Lig'de şampiyon olan takımların topladığı puanların ortalaması 75.6... Ligdeki çetin mücadeleye bakıldığında bu yıl 75 puana ulaşmak zor görünüyor

EN AZ PUANLA ŞAMPİYON
Son 10 yıla bakıldığında en yüksek puanı (82) topladı. En az puanla (69) şampiyonluğa uzanan takım ise geçen sezon Galatasaray'dı. Elde kalem kağıt hesap yapan Terim 70 puan toplamak istiyor . Başarılı teknik adamın ilk hedefi (D) ve ile oynayacakları karşılaşmadan 6 puanla ayrılmak ve üstlerinde yer alan Başakşehir ve maçına mental olarak güçlü bir şekilde girmek. 30. Hafta sonunda liderliğe ulaşmak isteyen Terim, son 4 haftada ise farkı ve şampiyonluk apoletini korumayı hedefliyor.

KAZANAN ŞAMPİYON
Ligin ikinci yarısında 9 maç geride kalırken 2020 yılı içerisinde mağlubiyet almayan iki takımdan birisi Galatasaray. Ayrıca lider Trabzonspor da ikinci yarının namağlup takımı... İki takımın birbirlerine rakip olacağı da düşünülürse kalan maçlarını kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak.

SON 10 YILDAKİ ŞAMPİYONLUK PUANLARI:
Sezon Takım Puan

2009/10 Bursaspor 75

2010/11 Fenerbahçe 82

2011/12 Galatasaray 77

2012/13 Galatasaray 71

2013/14 Fenerbahçe 74

2014/15 Galatasaray 77

2015/16 Beşiktaş 79

2016/17 Beşiktaş 77

2017/18 Galatasaray 75

2018/19 Galatasaray 69

2019/20 ?

G.SARAY'IN SON 8 MAÇI
27. Hafta Rizespor (D)

28. Hafta Gaziantep

29. Hafta Başakşehir (D)

30. Hafta Trabzonspor

31. Hafta Alanyaspor (D)

32. Hafta Ankaragücü (D)

33. Hafta Göztepe

34. Hafta Antalyaspor (D)

SÜPER LIG'DE SON DURUM;
1. Trabzonspor 53 Puan

2. Başakşehir 53 Puan

3. GALATASARAY 50 Puan

4. Sivasspor 49 Puan

  1. 18.3.2020
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