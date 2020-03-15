Fatih Terim: Her anlamda oyunun hakimiydik - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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: Her anlamda oyunun hakimiydik

Fatih Terim: Her anlamda oyunun hakimiydik

'in 26. haftasında ile 0-0 berabere kalan 'da , "Oyunun hakimiyiz, her anlamda. Bir iki pozisyon verdik ama biz 18 içerisinde bulunduk ama gole ulaşamadık" dedi.

'in 26. haftasında ile karşı karşıya geldi. Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekipte , mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Oyunun her anlamda hakimi olduklarını dile getiren Terim, "Beşiktaş'ı kutluyorum. Onlar da gerçi taraftar önünde oynamak isterdi. Sergen hocanın elinin değdiği belli olmuş. Çok iyi hocalık yapıyor, daha da iyi olacak. Oyunun hakimiyiz, her anlamda. Bir iki pozisyon verdik ama biz 18 içerisinde bulunduk ama gole ulaşamadık. Son pasların tercihleri yanlış oldu. Pas yüzdemiz özellikle 18 içerisinde daha düşüktü. 16 tane şut atmışız, bunun 10 tanesi ceza sahası içinde. Birini mutlaka yapmamız gerekirdi. Ben bunu atmosferin yapaylığına veriyorum. Eğer bir oyuncu bugün yürüyorsa, taraftar olsa koşar. Siz bile belki heyecanlanmadınız. O yüzden oyuncularımı da herhangi bir şekilde yermiyorum. Buna rağmen iyi oynadılar diyorum, iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum" dedi.

  1. 15.03.2020
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