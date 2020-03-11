Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Onyekuru ve Adem Büyük...
Galatasaray, resmi internet sitesi üzerinden antrenmanda sakatlanan Henry Onyekuru ve Adem Büyük'ün son durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Henry Onyekuru, antrenmanda sağ / sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Oyuncumuzun sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Adem Büyük'ün hastanede gerçekleştirilen tetkiklerin ardından sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma (strain) ve kanama tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.
Golcü oyuncu Adem Büyük'ün, Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesinde forma giyemeyeceği bildirildi.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 14:44
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Onyekuru ve Adem Büyük... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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