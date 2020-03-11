Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Onyekuru ve Adem Büyük... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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'dan sakatlık açıklaması! Onyekuru ve ...

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Onyekuru ve Adem Büyük...

, resmi internet sitesi üzerinden antrenmanda sakatlanan ve 'ün son durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

, antrenmanda sağ / sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Oyuncumuzun sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

'ün hastanede gerçekleştirilen tetkiklerin ardından sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma (strain) ve kanama tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

Golcü oyuncu Adem Büyük'ün, Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesinde forma giyemeyeceği bildirildi.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 14:44
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