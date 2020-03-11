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11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray G.Saray'a bir sakatlık şoku daha! İdmana devam edemedi

'da Onyekuru idmana devam edemedi

Galatasaray'da Onyekuru idmana devam edemedi

'ın ile oynayacağı kritik derbi maçının hazırlıkları sırasında sakatlık geçiren Nijeryalı futbolcu , antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.

'ın 'de hafta sonu ile oynayacağı derbi maçının hazırlıkları sırasında bir sakatlık şoku daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde sakatlanan 'ten sonra Nijeryalı futbolcu da gerçekleştirilen idmanı tamamlayamadı.

Genç yıldızın bileğinde ağrı hissettiği ancak durumunun ciddi olmadığı da gelen bilgiler arasında...

Galatasaray'da Henry Onyekuru idmana devam edemedi

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 12:55
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