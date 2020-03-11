Galatasaray'da Onyekuru idmana devam edemedi
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı kritik derbi maçının hazırlıkları sırasında sakatlık geçiren Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıkları sırasında bir sakatlık şoku daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde sakatlanan Adem Büyük'ten sonra Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru da gerçekleştirilen idmanı tamamlayamadı.
Genç yıldızın bileğinde ağrı hissettiği ancak durumunun ciddi olmadığı da gelen bilgiler arasında...
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 12:55
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Galatasaray'da Onyekuru idmana devam edemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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