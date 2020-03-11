Lemina'dan yeni sözleşme cevabı, Beşiktaş maçı yorumu ve koronavirüs açıklaması!

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği maç her iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu maç öncesi Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

Mario Lemina: Henüz şu anda yüzde 100 değilim fakat önümüzde bir hafta var ve Beşiktaş maçına yüzde 100 bir şekilde çıkacağım.

Galatasaray çok üst seviye bir takım. Burada olmaktan çok mutluyum. Sezon sonu gelecekle ilgili duruma bakacağız.

İkinci yarıda çok daha iyi oynuyoruz, bunun sebebi; beraber oynadıkça daha da otomatik oluyoruz!