Lemina'dan yeni sözleşme cevabı, Beşiktaş maçı yorumu ve koronavirüs açıklaması!
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği müsabaka öncesi sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Mario Lemina derbiye yüzde yüz bir şekilde çıkacağını açıkladı.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği maç her iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu maç öncesi Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina Beşiktaş maçı öncesi konuştu.
Mario Lemina: Henüz şu anda yüzde 100 değilim fakat önümüzde bir hafta var ve Beşiktaş maçına yüzde 100 bir şekilde çıkacağım.
Galatasaray çok üst seviye bir takım. Burada olmaktan çok mutluyum. Sezon sonu gelecekle ilgili duruma bakacağız.
İkinci yarıda çok daha iyi oynuyoruz, bunun sebebi; beraber oynadıkça daha da otomatik oluyoruz!
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 12:07
- EURO 2020'nin ertelenmesini talep ettiler! UEFA...
- Tozu dumana katıp geceyi salladı! Fenerbahçe...
- Radamel Falcao haftanın 11'ine seçildi!
- Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
-
Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
-
Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
-
Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Lemina'dan yeni sözleşme cevabı, Beşiktaş maçı yorumu ve koronavirüs açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.