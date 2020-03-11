Lemina'dan yeni sözleşme cevabı, Beşiktaş maçı yorumu ve koronavirüs açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Lemina'dan derbi açıklaması! ''Koronavirüs...''

Lemina'dan yeni sözleşme cevabı, maçı yorumu ve koronavirüs açıklaması!

Lemina'dan yeni sözleşme cevabı, Beşiktaş maçı yorumu ve koronavirüs açıklaması!

'in 26. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği müsabaka öncesi sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu derbiye yüzde yüz bir şekilde çıkacağını açıkladı.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta , Stadyumu'nda 'ı konuk edecek. Tüm 'nin gözlerinin çevrileceği maç her iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu maç öncesi Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

Mario Lemina: Henüz şu anda yüzde 100 değilim fakat önümüzde bir hafta var ve Beşiktaş maçına yüzde 100 bir şekilde çıkacağım.

Galatasaray çok üst seviye bir takım. Burada olmaktan çok mutluyum. Sezon sonu gelecekle ilgili duruma bakacağız.

İkinci yarıda çok daha iyi oynuyoruz, bunun sebebi; beraber oynadıkça daha da otomatik oluyoruz!

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 12:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lemina'dan yeni sözleşme cevabı, Beşiktaş maçı yorumu ve koronavirüs açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN