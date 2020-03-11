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11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray G.Saray idmanında sürpriz! İşte dikkat çeken o kare

idmanında sürpriz! ...

Galatasaray idmanında sürpriz! Luyindama...

'ın resmi internet sitesinden paylaştığı idman raporunda büyük bir sürpriz yaşandı. Uzun bir süredir sakatlığı bulunan 'nın da antrenmanda fizyoterapist eşliğinde çalıştığı görüldü. Buna karşın kulübün yayınladığı raporda oyuncunun son durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

, ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, resmi internet siteleri üzerinden son gerçekleştirilen idman raporunu paylaştı.

Kulüp, Onyekuru ve 'ün yaşadığı sakatlıklarla ilgili bilgilendirme yaparken sürpriz bir kare de paylaşıldı. Sarı-kırmızılılarda ekim ayından bu yana sahalardan uzak kalan Christian 'nın idmanda fizyoterapist eşliğinde çalıştığı görüldü.

Bu fotoğraf taraftarları mutlu etti. Ancak başarılı savunma oyuncusunun lisansı çıkartılmadığı için müsabakalarda forma giyme şansı bulunmuyor.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 14:51
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