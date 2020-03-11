Galatasaray idmanında sürpriz! Luyindama...
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden paylaştığı idman raporunda büyük bir sürpriz yaşandı. Uzun bir süredir sakatlığı bulunan Luyindama'nın da antrenmanda fizyoterapist eşliğinde çalıştığı görüldü. Buna karşın kulübün yayınladığı raporda oyuncunun son durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, resmi internet siteleri üzerinden son gerçekleştirilen idman raporunu paylaştı.
Kulüp, Onyekuru ve Adem Büyük'ün yaşadığı sakatlıklarla ilgili bilgilendirme yaparken sürpriz bir kare de paylaşıldı. Sarı-kırmızılılarda ekim ayından bu yana sahalardan uzak kalan Christian Luyindama'nın idmanda fizyoterapist eşliğinde çalıştığı görüldü.
Bu fotoğraf taraftarları mutlu etti. Ancak başarılı savunma oyuncusunun lisansı çıkartılmadığı için müsabakalarda forma giyme şansı bulunmuyor.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 14:51
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Galatasaray idmanında sürpriz! Luyindama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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