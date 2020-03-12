Korona selamı!
Ryan Donk dünyayı saran koronavirüs sebebiyle dikkatli. Hollandalı futbolcu, takım arkadaşlarının aksine teknik direktör Fatih Terim ile el sıkışmak yerine, dirsek teması yapmayı tercih etti.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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