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12 Mart 2020, Perşembe
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Korona selamı!

Korona selamı!

Ryan Donk dünyayı saran koronavirüs sebebiyle dikkatli. Hollandalı futbolcu, takım arkadaşlarının aksine ile el sıkışmak yerine, dirsek teması yapmayı tercih etti.

Ryan Donk dünyayı saran koronavirüs sebebiyle dikkatli. Hollandalı futbolcu, takım arkadaşlarının aksine ile el sıkışmak yerine, dirsek teması yapmayı tercih etti.
  1. 12.3.2020
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