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12 Mart 2020, Perşembe
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Falcao için aracı oldum

Falcao için aracı oldum

, 'nun 'a gelmesinde aracı olduğunu açıkladı.

, 'nun 'a gelmesinde aracı olduğunu açıkladı. 33 yaşındaki futbolcu "Buraya gelmesi için onunla birkaç kez telefonda konuştum. Transferin gerçekleşmesini istiyordum" dedi. Devre arasında gerçekleşmeyen için ise "Bir gün çağırılırsak Galatasaray'a gideriz, çağırmazlarsa da başımızın üstüne" ifadelerini kullandı. Arda ve Simeone için ise "Çok özel hocalar" yorumunda bulundu.
  1. 12.3.2020
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