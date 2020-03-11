Mustafa Cengiz Eşref Hamamcıoğlu'yla kürsüde tartıştı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün mart ayı olağan divan kurulunda konuştu. Mustafa Cengiz birçok konuya değinirken, eski başkan Dursun Özbek'in açıklamalarına da yanıt verdi. "Dursun Özbek, biz Florya'yı geri alır almaz kulübe haciz gönderdi" diyen Cengiz, "Allah hiç kimseyi bu duruma düşürmesin. Dursun Özbek, kendisini tuzağa düşürmüşüz gibi konuştu" ifadelerini kullandı. Cengiz ayrıca konuşmasını yaparken kendisine müdahale eden Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile kürsüde tartıştı.
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