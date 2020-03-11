Falcao Beşiktaş derbisine rekor için çıkıyor

Galatasaray forması ile çıktığı son 7 maçta 8 gol ve 1 asistle takımına önemli bir katkı sağlayan Radamel Falcao, Beşiktaş karşısında yine bir rekor için sahada olacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların ezeli rakibine karşı 3 ayrı kulüp forması ile rakip olan 'El Tigre' lakaplı Falcao, Beşiktaş'a karşı toplam 6 golde imzası bulunan Falcao, Porto, Atletico Madrid ve Monaco forması giydiği dönemde gol atma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcu 5 maçta 4 gol kaydederken 2 asiste imza attı.

İlk yarıdaki derbide sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Falcao, Galatasaray ile ilk kez rakip olacağı Beşiktaş'a karşı yine skor üretip bir rekora imza atmak istiyor.

Derbi öncesinde de ekstra çalışmalarına, özel idmanlara devam eden Falcao'nun bu istatistiği Galatasaray'da camianın en büyük güvencesi.