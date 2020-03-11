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11 Mart 2020, Çarşamba
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Marcao'dan sözleri! ...

Marcao'dan transfer sözleri! Fiorentina...

'ın başarılı stoperi Marcao, İtalya Ligi ekiplerinden 'nın listesine girmişti. Brezilyalı savunma oyuncusu açıklamasında bulunurken, Fiorentina iddialarıyla ilgili konuştu.

Marcao, 'dan ayrılmak istemiyor... Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı başarılı stoper gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti. Portekiz'in Chaves takımından 4 milyon euroya edilen 23 yaşındaki futbolcu, 'in değişilmez oyuncuları arasına girdi. Hal böyle olunca birçok takımın radarına giren Marcos do Nascimento Teixeria (Marcao) için 'nın devre girdiği öne sürülmüştü.

'nin haberine göre, Brezilyalı futbolcu, transferiyle ilgili konuştu ve Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ve bir yere gitmeyi istemediğini belirtti.

BENİ YOLLAMADIKLARI SÜRECE GİTMEYE NİYETİM YOK
Fiorentina'nın listesine giren Marcao, menajerine "Galatasaray'da çok mutluyum. Şu an tek düşüncem kalan maçlarımızı kazanıp, şampiyon olmak. Fatih Terim Hoca'mdan çok şey öğreniyorum. Bana gelişimimde çok katkısı oluyor. Galatasaray benim evim oldu. Beni yollamadıkları sürece gitmek gibi bir niyetim yok" diyerek transfere şimdilik kapıları kapattı.

ESPANYOL'UN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ!
Marcao'yu Portekiz Ligi takımlarından Chaves'ten 4 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katan Galatasaray, bu sezon başından takımı Espanyol'dan gelen 7 milyon euroluk teklifi reddettmişti.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 11:21
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