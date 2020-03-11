Marcao'dan transfer sözleri! Fiorentina...
Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao, İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina'nın listesine girmişti. Brezilyalı savunma oyuncusu transfer açıklamasında bulunurken, Fiorentina iddialarıyla ilgili konuştu.
Marcao, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor... Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı başarılı stoper gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti. Portekiz'in Chaves takımından 4 milyon euroya transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim'in değişilmez oyuncuları arasına girdi. Hal böyle olunca birçok takımın radarına giren Marcos do Nascimento Teixeria (Marcao) için Fiorentina'nın devre girdiği öne sürülmüştü.
Türkiye'nin haberine göre, Brezilyalı futbolcu, transferiyle ilgili konuştu ve Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ve bir yere gitmeyi istemediğini belirtti.
BENİ YOLLAMADIKLARI SÜRECE GİTMEYE NİYETİM YOK
Fiorentina'nın listesine giren Marcao, menajerine "Galatasaray'da çok mutluyum. Şu an tek düşüncem kalan maçlarımızı kazanıp, şampiyon olmak. Fatih Terim Hoca'mdan çok şey öğreniyorum. Bana gelişimimde çok katkısı oluyor. Galatasaray benim evim oldu. Beni yollamadıkları sürece gitmek gibi bir niyetim yok" diyerek transfere şimdilik kapıları kapattı.
ESPANYOL'UN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ!
Marcao'yu Portekiz Ligi takımlarından Chaves'ten 4 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katan Galatasaray, bu sezon başından La Liga takımı Espanyol'dan gelen 7 milyon euroluk teklifi reddettmişti.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 11:21
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Marcao'dan transfer sözleri! Fiorentina... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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