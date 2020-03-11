Fatih Terim'le Sergen Yalçın'ın 4. randevusu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Fatih Terim'le Sergen Yalçın'ın 4. randevusu

'le 'ın 4. randevusu

Fatih Terim'le Sergen Yalçın'ın 4. randevusu

'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü 'ı konuk edecek 'da ile teknik direktörlük kariyerlerinde 4. kez birbirlerine rakip olacak.

, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce ve ile , , , , Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 62 müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 66 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI 31 DERBİDE GÖREV ALDI

Galatasaray, idaresinde daha önce Beşiktaş ile 31 maç yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 31 derbide ise 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

FATİH TERİM İLE SERGEN YALÇIN ARASINDAKİ 4. RANDEVU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran , 4. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın daha önce , ve 'un başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 3 maça çıktı. Galatasaray, bu karşılaşmaların birinden galibiyetle ayrılırken, 2 maç ise berabere bitti.

Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

  1. 11.03.2020
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