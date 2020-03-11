Fatih Terim'le Sergen Yalçın'ın 4. randevusu
Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim ile Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerlerinde 4. kez birbirlerine rakip olacak.
Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 62 müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 66 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI 31 DERBİDE GÖREV ALDI
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde daha önce Beşiktaş ile 31 maç yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 31 derbide ise 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
FATİH TERİM İLE SERGEN YALÇIN ARASINDAKİ 4. RANDEVU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 4. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'un başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 3 maça çıktı. Galatasaray, bu karşılaşmaların birinden galibiyetle ayrılırken, 2 maç ise berabere bitti.
Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Fatih Terim'le Sergen Yalçın'ın 4. randevusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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