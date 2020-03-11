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11 Mart 2020, Çarşamba
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yetişecek mi?

Adem Büyük yetişecek mi?

Pazartesi günü yapılan antrenmanda sakatlanan 'ün durumu bugün belli oluyor.

Pazartesi günü yapılan antrenmanda sakatlanan Adem Büyük'ün durumu bugün belli oluyor. Takım dün izinli olduğu için günü istirahat ile geçiren 33 yaşındaki yıldızın bugün sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçerek MR'ı çekilecek. Adem'in derbi kadrosunda yer almasının zor olduğu düşünülüyor.

  1. 11.3.2020
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