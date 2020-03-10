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10 Mart 2020, Salı
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'in gizli gol kralı Falcao!

Süper Lig'in gizli gol kralı Falcao!

forması giyen Kolombiyalı golcüsü , ligin ikinci yarısından itibaren ritmini buldu. Yıldız futbolcu ligdeki golcüler arasında da aldığı süre bazında en efektif skor performansına imza attı.

'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı 'nun ilk dönemlerdeki performansı eleştiri konusu olmuştu. Ligin ikinci yarısından itibaren ritmini bulan Kolombiyalı yıldız, aldığı süreyi verimli geçirdi.

Falcao bu açıdan ligin gizli gol kralı durumunda. 13 maçta 9 gol atan Kolombiyalı yıldız rakip ağları 94 dakikada bir havalandırıyor. Ligin en golcü ismi olan Sörloth 112, Cisse 121, Muriç 160, Jahovic ise 146 dakikada 1 gol atıyor.

Yıldız futbolcunun yükselen form grafiği Kolombiya Milli Takım hocasının da dikkatini çekti. Deneyimli oyuncu milli takımının aday kadrosuna davet edildi.

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  1. 10.03.2020
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