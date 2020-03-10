Süper Lig'in gizli gol kralı Falcao!
Galatasaray forması giyen Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, ligin ikinci yarısından itibaren ritmini buldu. Yıldız futbolcu ligdeki golcüler arasında da aldığı süre bazında en efektif skor performansına imza attı.
Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun ilk dönemlerdeki performansı eleştiri konusu olmuştu. Ligin ikinci yarısından itibaren ritmini bulan Kolombiyalı yıldız, aldığı süreyi verimli geçirdi.
Falcao bu açıdan ligin gizli gol kralı durumunda. 13 maçta 9 gol atan Kolombiyalı yıldız rakip ağları 94 dakikada bir havalandırıyor. Ligin en golcü ismi olan Sörloth 112, Cisse 121, Muriç 160, Jahovic ise 146 dakikada 1 gol atıyor.
Yıldız futbolcunun yükselen form grafiği Kolombiya Milli Takım hocasının da dikkatini çekti. Deneyimli oyuncu milli takımının aday kadrosuna davet edildi.
- 10.03.2020
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Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Toplam 1
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mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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