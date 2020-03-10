Radamel Falcao haftanın 11'ine seçildi!

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan zorlu bir transfer süreci sonrasında kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, son haftalarda gösterdiği performansla göz dolduruyor. Bu performansıyla ülkesinin basınında geniş yer bulan 34 yaşındaki golcü, haftanın kadrosunda da kendine yer buldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/ DIŞ HABERLER)
10 Mart 2020 Salı 13:52
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Galatasaray'da son haftalarda attığı goller ve sergilediği başarılı performansla milli takıma seçilen Falcao'ya, Kolombiya basınından da övgüler geldi. Sivasspor maçında 1 gol atan ve 1 asist yapan Falcao, ligde son 7 maçında 8 gol kaydetti.
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Falcao, son haftalarda sergilediği başarılı performansla Kolombiya basınında Deportes'te, haftanın en iyi ilk 11'ine girdi. Süper Lig ve 5 büyük liglerden oluşan en iyi 11'de kendisine yer bulan Kolombiyalı futbolculara aynı zamanda övgüler yağdı:
Kolombiya basını, "Falcao sakatlıktan döndükten sonra yeniden kendi kimliğini buldu. Eskisi kadar güçlü olmasa da Türkiye'de kalitesini konuşturuyor ve şimdi milli takıma da çağrıldı.
Galatasaray'a son maçlarda çok büyük katkı sağladı." ifadelerini kullandı. (Deportes Columbia) Avrupa'da bu hafta performansı öne çıkan futbolculardan kurulu ilk 11 hazırladı. Kadroda, Sivasspor maçında 1 gol atan ve 1 asist yapan Falcao da yer aldı.