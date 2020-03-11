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11 Mart 2020, Çarşamba
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Onyekuru harekatı

G.Saray, sezon bitmeden Monaco ile masaya oturacak.

yönetimi, ilk yarı sonlarında erken davranarak renklerine bağladığı Herny için bir kez daha harekete geçti. basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan genç yıldız için resmi transfer görüşmesine başlıyor. Buna göre yönetim, Monaco ile masaya oturacak; 2 yıllık kiralık ve 2 yılın sonunda satın alma opsiyonlu bir teklif sunacak. Onyekuru geçtiğimiz günlerde, "Galatasaray'da kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım kariyerime Galatasaray'da devam ederim" demişti.

  1. 11.3.2020
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