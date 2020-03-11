Yeni hedef Beşiktaş
Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş’ı da yenmek isteyen sarıkırmızılılar, hem zirve mücadelesini sürdürmek hem de ilk yarıdaki maçın rövanşını almayı hedefliyor. Terim, “Sivas maçında 2 puandan olduk. Artık kayıp istemiyorum” dedi.
Galatasaray'da tüm dikkatler Beşiktaş derbisine çevrildi. Demir Grup Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan ve 2 puan bırakan Cimbom, pazar akşamı oynanacak zorlu karşılaşmayı kazanıp yeni bir seri başlatmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılarak 20 yıl sonra Kadıköy'de 3 puan sevinci yaşayan sarıkırmızılılar Beşiktaş'ı da yenerek aldığı başarılı sonuçlara bir yenisi daha eklemek ve ilk yarıdaki mağlubiyeti de telafi etmeyi amaçlıyor.
SERGEN YALÇIN UYARISI
Galatasaray deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybetmişti. Her açıdan kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına Sivas maçındaki hatalarını anlattı ve "Çok değerli puanlar yitirdik. Ayrıca galibiyet serimiz sona erdi. Ama Beşiktaş maçıyla bu durumu düzeltebiliriz. Herkes bu karşılaşmaya özel olarak hazırlansın. Artık kayıp istemiyorum" ifadesini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile çıkış halinde olduğunu da hatırlattı.
- 11.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Yeni hedef Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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