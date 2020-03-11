Yeni hedef Beşiktaş - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Yeni hedef Beşiktaş

Yeni hedef

Yeni hedef Beşiktaş

Fenerbahçe’den sonra ’ı da yenmek isteyen sarıkırmızılılar, hem zirve mücadelesini sürdürmek hem de ilk yarıdaki maçın rövanşını almayı hedefliyor. Terim, “ maçında 2 puandan olduk. Artık kayıp istemiyorum” dedi.

'da tüm dikkatler derbisine çevrildi. Demir Grup Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan ve 2 puan bırakan Cimbom, pazar akşamı oynanacak zorlu karşılaşmayı kazanıp yeni bir seri başlatmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılarak 20 yıl sonra 'de 3 puan sevinci yaşayan sarıkırmızılılar Beşiktaş'ı da yenerek aldığı başarılı sonuçlara bir yenisi daha eklemek ve ilk yarıdaki mağlubiyeti de telafi etmeyi amaçlıyor.

SERGEN YALÇIN UYARISI

Galatasaray deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybetmişti. Her açıdan kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden teknik direktör , oyuncularına maçındaki hatalarını anlattı ve "Çok değerli puanlar yitirdik. Ayrıca galibiyet serimiz sona erdi. Ama Beşiktaş maçıyla bu durumu düzeltebiliriz. Herkes bu karşılaşmaya özel olarak hazırlansın. Artık kayıp istemiyorum" ifadesini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın ile çıkış halinde olduğunu da hatırlattı.

  1. 11.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni hedef Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN