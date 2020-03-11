Belhanda sahaya

Fatih Terim, Sivaspor maçında şans veremediği Belhanda'ya Beşiktaş derbisinde yer arıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, ilk 11'de sahaya sürdüğü Lemina'dan çok da memnun kalmadığı, bu nedenle bir değişikliğe gidebileceği belirtildi. Faslı oyuncu, Fenerbahçe maçında başarılı bir futbol ortaya koymuş ancak cezalı duruma düşünce formasını kaybetmişti.