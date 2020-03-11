Belhanda sahaya
Fatih Terim, Sivaspor maçında şans veremediği Belhanda'ya Beşiktaş derbisinde yer arıyor.
Fatih Terim, Sivaspor maçında şans veremediği Belhanda'ya Beşiktaş derbisinde yer arıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, ilk 11'de sahaya sürdüğü Lemina'dan çok da memnun kalmadığı, bu nedenle bir değişikliğe gidebileceği belirtildi. Faslı oyuncu, Fenerbahçe maçında başarılı bir futbol ortaya koymuş ancak cezalı duruma düşünce formasını kaybetmişti.
- 11.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Belhanda sahaya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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