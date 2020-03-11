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11 Mart 2020, Çarşamba
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Belhanda sahaya

 Terim, Sivaspor maçında şans veremediği 'ya derbisinde yer arıyor.

Terim, Sivaspor maçında şans veremediği 'ya derbisinde yer arıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, ilk 11'de sahaya sürdüğü Lemina'dan çok da memnun kalmadığı, bu nedenle bir değişikliğe gidebileceği belirtildi. Faslı oyuncu, maçında başarılı bir futbol ortaya koymuş ancak cezalı duruma düşünce formasını kaybetmişti.

  1. 11.3.2020
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