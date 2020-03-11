Arda Turan halı sahada

Devre arasında Galatasaray'da kaos çıkartan Arda Turan, halı saha turnuvasına katıldı. Attığı şık gollerle sosyal medyanın gündemine oturan 33 yaşındaki futbolcu aldığı kilolarla dikkat çekti. Galatasaraylı eski oyunculara karşı maç yapan Arda'nın rakipleri arasında Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi isimler vardı.