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11 Mart 2020, Çarşamba
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halı sahada

Arda Turan halı sahada

Devre arasında 'da kaos çıkartan , halı saha turnuvasına katıldı.

Devre arasında 'da kaos çıkartan , halı saha turnuvasına katıldı. Attığı şık gollerle sosyal medyanın gündemine oturan 33 yaşındaki futbolcu aldığı kilolarla dikkat çekti. Galatasaraylı eski oyunculara karşı maç yapan Arda'nın rakipleri arasında Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, gibi isimler vardı.

  1. 11.3.2020
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