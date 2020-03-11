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11 Mart 2020, Çarşamba
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öncesi gözler Divan’da

28 Mart öncesi gözler Divan’da

 Kulübü'nde mart ayı olağan toplantısı bugün yapılacak.

Kulübü'nde mart ayı olağan toplantısı bugün yapılacak. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak. Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2019 itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif raporların sunulacağı toplantıda, güncel konular da görüşülecek. 'ta yapılacak kritik mali genel kurul öncesi, Divan Kurulu Üyeleri'nin yapacağı açıklamalar dikkatle izlenecek.

  1. 11.3.2020
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