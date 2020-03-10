Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında dikkat çeken diyalog! ''Barcelona...'' - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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ve arasında dikkat çeken diyalog! ''...''

Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında dikkat çeken diyalog! ''Barcelona...''

, 'in 25. haftasında 'la deplasmanda karşılaşmıştı. Mücadeleden 1 puanla dönen sarı-kırmızılılarda oynanan taraftarı memnun etti. Galatasaray'ın bu performansı hafta sonu oynanacak derbisi öncesi camiaya güven aşılarken, Sivasspor maçının ardından başkan ve arasında geçen konuşma ortaya çıktı.

deplasmanında 2-2 berabere kalan ancak ortaya konan futbolla takdir toplayan ile teknik direktör 'le başkan maç sonu bir aradaydı. Cengiz'le Terim arasında geçen diyalog dikkat çekti.Cengiz ve Terim, aralarında geçen polemiğinin ardından ilk kez bir araya gelirken, dönüşünde sohbet etti. Galatasaray Başkanı, tecrübeli teknik adamı tebrik ederken, sonuca takılmadığını da ortaya koydu.

"BARCELONA BİLE OYNAYAMAZ"
Milliyet'in haberine göre, Mustafa Cengiz, Terim'e, ''Böyle oyna canımızı ye... ve Sivas maçlarında müthiştiler. Bu hızlı pas oyununu bile oynayamaz. Göze hoş gelen bir vardı. Böyle oynarsak sonunu mutlu getiririz'' ifadesini kullandı.

"KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI"
Fatih Terim de, Sivasspor karşısındaki futbolun kendisini mutlu ettiğini dile getirerek şu sözleri kullandı: "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Normal şartlarda, böyle bir deplasmandan alınan bir puan değerlidir ama bu oyunu gördükten sonra iki puanı kaçırdığımızı düşünüyorum. Oyuncularıma da söyledim, istediğimiz futbolu oynamaya devam edeceğiz."

"BU BİR KEZ DAHA GÖRÜLDÜ"
Cengiz ile birlikte Sivas dönüşünde uçakta yer alan yöneticiler de hem takımı hem de Fatih Terim'in oynattığı futbolu övdü. Sarı-kırmızılılar, "Sistem yok deniyordu ama Galatasaray'ın herkes tarafından takdir edilecek bir sistemi var. Bu bir kez daha görüldü" diye konuştu.

  1. 10.03.2020
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