Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında dikkat çeken diyalog! ''Barcelona...''
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor'la deplasmanda karşılaşmıştı. Mücadeleden 1 puanla dönen sarı-kırmızılılarda oynanan futbol taraftarı memnun etti. Galatasaray'ın bu performansı hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi camiaya güven aşılarken, Sivasspor maçının ardından başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında geçen konuşma ortaya çıktı.
Sivasspor deplasmanında 2-2 berabere kalan ancak ortaya konan futbolla takdir toplayan Galatasaray ile teknik direktör Fatih Terim'le başkan Mustafa Cengiz maç sonu bir aradaydı. Cengiz'le Terim arasında geçen diyalog dikkat çekti.Cengiz ve Terim, aralarında geçen Arda Turan polemiğinin ardından ilk kez bir araya gelirken, Sivas dönüşünde sohbet etti. Galatasaray Başkanı, tecrübeli teknik adamı tebrik ederken, sonuca takılmadığını da ortaya koydu.
"BARCELONA BİLE OYNAYAMAZ"
Milliyet'in haberine göre, Mustafa Cengiz, Terim'e, ''Böyle oyna canımızı ye... Fenerbahçe ve Sivas maçlarında müthiştiler. Bu hızlı pas oyununu Barcelona bile oynayamaz. Göze hoş gelen bir futbol vardı. Böyle oynarsak sonunu mutlu getiririz'' ifadesini kullandı.
"KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI"
Fatih Terim de, Sivasspor karşısındaki futbolun kendisini mutlu ettiğini dile getirerek şu sözleri kullandı: "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Normal şartlarda, böyle bir deplasmandan alınan bir puan değerlidir ama bu oyunu gördükten sonra iki puanı kaçırdığımızı düşünüyorum. Oyuncularıma da söyledim, istediğimiz futbolu oynamaya devam edeceğiz."
"BU BİR KEZ DAHA GÖRÜLDÜ"
Cengiz ile birlikte Sivas dönüşünde uçakta yer alan yöneticiler de hem takımı hem de Fatih Terim'in oynattığı futbolu övdü. Sarı-kırmızılılar, "Sistem yok deniyordu ama Galatasaray'ın herkes tarafından takdir edilecek bir sistemi var. Bu bir kez daha görüldü" diye konuştu.
- 10.03.2020
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında dikkat çeken diyalog! ''Barcelona...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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